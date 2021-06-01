«Монреаль» одержал победу над «Торонто» в решающем седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 3:1. Счет на 24-й минуте открыл форвард «Канадиенс» Брэндан Галлахер. На 36-й Кори Перри реализовал большинство и увеличил отрыв. На 58-й Тайлер Тоффоли поразил пустые ворота, сделав счет 3:0. Через минуту Уильям Нюландер смог отыграть одну шайбу.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев вышел на лед в третьем звене, провел на площадке 11 минут 45 секунд и не набрал очков результативности.

«Монреаль» выиграл серию со счетом 4-3 (2:1, 1:5, 1:2, 0:4, 4:3, 3:2, 3:1) и в четвертьфинале Кубка Стэнли сыграет с «Виннипегом», который всухую обыграл «Эдмонтон».