«Айлендерс» в овертайме вырвал победу у «Бостона» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли — 4:3. Счет открыли «Брюинз» — на третьей минуте отличился Чарли Койл.

Во втором периоде команда из Нью-Йорка забросила три шайбы. Джош Бэйли отличился в большинстве на 27-й минуте, Кайл Палмьери — на 32-й, а Жан Габриэль Пажо, также в большинстве, — на 38-й.

В третьем периоде «Бостон» смог сравнять счет: сперва Патрис Бержерон на 51-й минуте отыграл одну шайбу, затем Брэд Маршан в большинстве на 56-й перевел встречу в овертайм.

Победный бросок на счету Кейси Сизикаса на 75-й минуте овертайма.

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 39 бросков. Счет в серии равный — 1-1 (в первом матче «Бостон» победил 5:2). Третья игра состоится 4 июня в Нью-Йорке.