Сборная России по футболу проведет контрольный матч с Польшей. Сборная России по хоккею сыграет заключительную встречу группового раунда чемпионата мира против Белоруссии. Женская сборная России по волейболу встретится в Лиге наций с Бразилией. Самые интересные события 1 июня — в анонсе Nevasport.
Футбол. Товарищеские матчи
- 19:00 Хорватия — Армения, прямая трансляция на «Матч Футбол 1»
- 19:00 Словакия — Болгария, прямая трансляция на «Матч Футбол 2»
- 19:00 Северная Македония — Словения, прямая трансляция на «Матч Футбол 3»
- 21:45 Польша — Россия, прямая трансляция на канале «Рен-ТВ»
Хоккей, чемпионат мира
- 12:15 Канада — Финляндия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
- 12:15 Швейцария — Великобритания, прямая трансляция на «Матч Игра»
- 16:15 Словакия — Чехия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
- 16:15 Италия — США, прямая трансляция на «Матч Игра»
- 20:15 Россия — Белоруссия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
- 20:15 Германия — Латвия, прямая трансляция на «Матч Игра»
Волейбол, Лига наций, женщины
- 19:00 США — Нидерланды, прямая трансляция на «Матч Арена»
- 22:00 Россия — Бразилия, прямая трансляция на «Матч Арена»
Теннис, «Ролан Гаррос»
- Дженсон Бруксби — Аслан Карацев
- Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублев
- Энн Ли — Маргарита Гаспарян
- Екатерина Александрова — Винус Уильямс
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