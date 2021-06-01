Сборная России по футболу проведет контрольный матч с Польшей. Сборная России по хоккею сыграет заключительную встречу группового раунда чемпионата мира против Белоруссии. Женская сборная России по волейболу встретится в Лиге наций с Бразилией. Самые интересные события 1 июня — в анонсе Nevasport.

Футбол. Товарищеские матчи

Хоккей, чемпионат мира

  • 12:15 Канада — Финляндия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
  • 12:15 Швейцария — Великобритания, прямая трансляция на «Матч Игра»
  • 16:15 Словакия — Чехия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
  • 16:15 Италия — США, прямая трансляция на «Матч Игра»
  • 20:15 Россия — Белоруссия, прямая трансляция на «Матч ТВ»
  • 20:15 Германия — Латвия, прямая трансляция на «Матч Игра»

Волейбол, Лига наций, женщины

Теннис, «Ролан Гаррос»

  • Дженсон Бруксби — Аслан Карацев
  • Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублев
  • Энн Ли — Маргарита Гаспарян
  • Екатерина Александрова — Винус Уильямс

Трансляции на канале «Евроспорт»