Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу проведет контрольный матч с Польшей. Сборная России по хоккею сыграет заключительную встречу группового раунда чемпионата мира против Белоруссии. Женская сборная России по волейболу встретится в Лиге наций с Бразилией. Самые интересные события 1 июня — в анонсе Nevasport.

Футбол. Товарищеские матчи

Хоккей, чемпионат мира

Волейбол, Лига наций, женщины

19:00 США — Нидерланды, прямая трансляция на «Матч Арена»

22:00 Россия — Бразилия, прямая трансляция на «Матч Арена»

Теннис, «Ролан Гаррос»

Дженсон Бруксби — Аслан Карацев

Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублев

Энн Ли — Маргарита Гаспарян

Екатерина Александрова — Винус Уильямс

Трансляции на канале «Евроспорт»