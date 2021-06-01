Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна раскритиковал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини за непопадание в состав на чемпионат Европы по футболу-2020.

«Я провел свой лучший сезон, — цитирует Football Italia Огбонну. — После 30 лет защитник показывает свой лучший футбол. Я удивлен и зол. «Вест Хэм» до конца боролся с «Челси» за место в Лиге чемпионов».

В сезоне-2020/21 Огбонна провел 30 матчей и забил 3 гола во всех турнирах. «Вест Хэм» занял в чемпионате Англии шестое место, отстав от финишировавшего четвертым «Челси» всего на два очка.

Сборная Италии сыграет в группе Евро-2020 с Турцией (11 июня), Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня). Все игры пройдут в Риме.