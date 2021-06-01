НХЛ на официальном сайте опубликовала турнирную сетку Кубка Стэнли-2021. Сегодня, 1 июня, «Монреаль» стал последним участником 1/4 финала, таким образом, стало возможным формирование полуфинальных пар.

В 1/2 финала встретятся:

«Монреаль»/»Виннипег» — «Колорадо»/»Вегас»

«Айлендерс»/»Бостон» — «Каролина»/»Тампа-Бэй»

«Колорадо» и «Каролина ведут в своих сериях с «Вегасом» и «Тампа-Бэй» со счетом 1-0. В серии «Айлендерс» — «Бостон» счет равный — 1-1. «Монреаль» и «Виннипег» еще не играли.

Действующим обладателем трофея является «Тампа».

В розыгрыше Кубка Стэнли продолжают участие семь россиян:

— вратарь Семен Варламов («Айлендерс»)

— вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»)

— вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

— защитник Александр Романов («Монреаль»)

— защитник Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)

— нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо»)

— нападающий Андрей Свечников («Каролина»)