Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что рассчитывает на полузащитника Кевина де Брёйне, несмотря на его травму. Хавбек «Манчестер Сити» получил перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов. По информации СМИ, де Брёйне пропустит весь групповой турнир чемпионата Европы и сможет вернуться только в четвертьфинале, если будет играть в защитной маске.

«Нужно пройти несколько дополнительных тестов, — цитирует Sky Sports Мартинеса. — Нужно быть очень осторожными. Кевин выглядел оптимистично, когда мы разговаривали. Ему не потребуется операция. Уверен, он присоединится к нам в ближайшее время.

Бельгия откроет групповой турнир Евро-2020 матчем с Россией. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Также бельгийцы встретятся в группе с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).