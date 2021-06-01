Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высоко оценил физические характеристики капитана национальной команды Артема Дзюбы. По словам врача, форвард «Зенита» быстро восстанавливается после нагрузок и в этом плане похож на одноклубника Юрия Жиркова.

«В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всё тоже обошлось без операции, хотя некоторые активно рекомендовали ее сделать, — цитирует «Матч ТВ» Безуглова. — И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны. Есть ребята, которым для восстановления требуется 3-4 дня после матча, и в противном случае дело может закончиться травмой. А Артем в этом плане схож с Юрием Жирковым».

Также Безуглов отметил, что Дзюба обладает уникальным сочетанием роста, силы и скорости, быстро бегает, несмотря на свои габариты, и хорошо восстанавливается.

Сегодня, 1 июня, сборная России проведет товарищеский матч против Польши. Игра состоится во Вроцлаве, начало — в 21:45 по московскому времени.