Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал место команды в рейтинге ФИФА. По состоянию на 27 мая россияне занимают 38-ю строчку.

«Это чисто информативно. Мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше — так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете», — цитирует «Чемпионат» Черчесова.

Соперники сборной России по Евро-2020 Бельгия, Дания и Финляндия занимают первое, десятое и 54-е место соответственно.

Сегодня, 1 июня, Россия проведет товарищеский матч с Польшей. Игра состоится во Вроцлаве, начало — в 21:45 по московскому времени.