Кубок Америки по футболу-2021 пройдет в Бразилии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишились права его проведения. В Аргентине наблюдаются проблемы с распространением коронавируса, а в Колумбии политический кризис. В конце апреля в стране начались волнения из-за налоговой реформы. В начале мая президент страны Иван Дуке даже вынужден был направить в некоторые города военных.

Кубок Америки пройдет, как и планировалось, с 13 июня по 10 июля. он был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально в нем должны были участвовать две приглашенные сборные — Австралия и Катар. Однако обе они отказались от участия, в турнире сыграют десять представителей КОНМЕБОЛ.

Группа A: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор.

Группа B: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили.