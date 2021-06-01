Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал выбор вратаря на второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Бостона» (4:3 ОТ). Место в воротах занял россиянин Семен Варламов, а его соотечественник Илья Сорокин остался в запасе. В первой встрече серии играл Сорокин, «Айлендерс» уступил 2:5.

«У нас два прекрасных вратаря. Варламов — ветеран и не боится таких ситуаций. Весь сезон он был нашей скалой», — цитирует официальный сайт НХЛ Тротца.

Варламов отразил в матче 39 бросков и помог нью-йоркцам сравнять счет в серии. Третья игра состоится в Нью-Йорке 4 июня.