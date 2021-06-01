Защитник Эрик Гарсия стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба. 20-летний воспитанник каталонцев возвращается в родную команду на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Манчестер Сити».

Контракт с Гарсией заключен до конца сезона-2025/26, в соглашении предусмотрены отступные в размере 400 миллионов евро.

Эрик Гарсия перешел в «Ман Сити» еще в 16 лет. В декабре 2018 года он дебютировал в основе «горожан» в игре Кубка лиги против «Лестера».

Всего за «Манчестер Сити» Гарсия провел 35 матчей во всех турнирах, включая 12 игр в сезоне-2020/21. В Англии он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также добрался до финала Лиги чемпионов, где 29 мая 2021 года «Сити» уступил «Челси» 0:1.

Ранее в «Барселону» из «Манчестер Сити», также на правах свободного агента, перебрался Серхио Агуэро.