Определился победитель конкурса на фасадные решения для нового ледового дворца в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба «СКА Арены», конкурс выиграли австрийские архитекторы бюро Coop Himmelb(l)au. Организаторами выступили представители группы компаний «ГОРКА» и ООО «СКА Арена».

«Выбирая победителя инвестору, прежде всего, стоит ориентироваться на основу функциональной составляющей здания и дальнейший принцип его эксплуатации», — пояснил председатель конкурсного жюри Кжетель Торсен. Также он высоко оценил проработки по парковой территории, которая появится вокруг объекта на 12 гектарах.

Изначально планировалось подвести итоги конкурса в феврале-марте, но экспертной группе понадобилось больше времени.

По словам гендиректора компании «ГОРКА» Алексея Сидоренкова, проектировщики уже приступили к совместной работе с архитекторами бюро и производителями металлоконструкций фасада и кровли.

«Было большим удовольствием и честью работать над проектом для города с такой впечатляющей историей архитектуры. Нашей основной целью было создать здание, которое соблюдает традиции города и в то же время соответствует нашему дизайнерскому замыслу», — сказал Вольф Прикс, руководитель победившего австрийского бюро.

Строительство «СКА Арены» должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году арена примет матчи чемпионата мира по хоккею.