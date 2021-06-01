Французское издание Le Monde призвало лишить Санкт-Петербург матчей чемпионата Европы по футболу-2020. По версии СМИ, российские спецслужбы причастны к инциденту с самолетом Ryanair.

23 мая в Минске был принудительно посажен самолет, в котором летел основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала «NEXTA» Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега. Самолет летел рейсом из Афин в Вильнюс, официальной причиной посадки в Белоруссии назвали сообщение о минировании самолета. После принудительного приземления в Минске Протасевич и Сапега были задержаны.

Le Monde заявляет, что Россия содействовала в задержании Протасевича, поскольку президент России Владимир Путин якобы пытается всеми силами удержать Александра Лукашенко во главе Белоруссии.

В Санкт-Петербурге должны состояться семь игр Евро-2020. В группе B пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). В группе E Петербург примет матчи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Также в Петербурге 2 июля пройдет четвертьфинал. Изначально игры группы E должны были пройти в Дублине, но были перенесены из-за невозможности Ирландии предоставить гарантии допуска болельщиков в связи с пандемией коронавируса.