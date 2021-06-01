Nevasport в преддверии старта Евро-2020 продолжает серию ретроматериалов о выступлении сборной России на чемпионатах Европы по футболу. В пятом эпизоде – Евро-2012. Отборочный турнир под свист и яблоки, бодрый старт, горький финиш и крылатое высказывание Аршавина.

Россия на Евро-2012:

Вратари: Акинфеев, Шунин, Малафеев

Защитники: Анюков, Шаронов, Игнашевич, Жирков, А. Березуцкий, Комбаров, Гранат, Набабкин

Полузащитники: Широков, Денисов, Зырянов, Измайлов, Дзагоев, Глушаков, Семшов

Нападающие: Аршавин, Кержаков, Павлюченко, Кокорин, Погребняк

Россия — Чехия — 4:1 (Дзагоев — 2, Широков, Павлюченко — Пиларж)

Польша — Россия — 1:1 (Блащиковски — Дзагоев)

Греция — Россия — 1:0 (Карагунис)

Итог: 4 очка, третье место в группе

После безумного и чумового Евро-2008 наступило жестокое похмелье. Россияне успешно играли в отборе на ЧМ-2010, и казалось, что дружина Гуса Хиддинка обязана поехать покорять поля ЮАР. Даже в матчах с финалистами Евро-2008 сборной Германии Россия хоть и потерпела два поражения, но оба раза выглядела достойно и чуть не спасла обе игры (1:2, 0:1). Повезло команде и с жеребьевкой стыков – достался самый простой из возможных соперников сборная Словении. А потом была игра в Мариборе. Сухое поражение, удаления, нервозная атмосфера и затем – скандальный сюжет в передаче «Человек и закон», где рассказали о «кальянах и девках» перед решающим матчем.

От любви до ненависти оказался один Марибор, и Хиддинк покинул всеми ненавидимую сборную. Поднимать команду из пепла был призван другой голландец – Дик Адвокат, который до этого привел «Зенит» к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Начинала Россия под его руководством со скрипом. На старте отбора Евро-2012 сборная скромно обыграла Андорру (2:0), причем игра проходила под свист болельщиков, некоторые даже закидали сборную яблоками, которые нарвали из соседнего сада. Затем последовало домашнее поражение от Словакии (0:1), и что фанатская любовь к сборной опустилась, пожалуй, даже ниже 2004 года, когда ее после разгрома от Португалии 1:7 называли не иначе как «сбродная». В КВН вернулись несмешные однотипные шутки про русских футболистов, и казалось, что темные времена в российском футболе вернулись всерьез и надолго надолго.

К чести Адвоката, он вовремя смог направить команду в правильное русло. Поражение от словаков стало единственным в том отборе, а уже в следующей игре Россия на выезде в блестящем стиле обыграла Ирландию (3:2). Впервые с 1996 года (!) сборная пробилась на Евро уверенно, без нервотрепки и расчетов перед оставшимся туром в стиле «мы побеждаем на выезде Португалию 18:0, Англия проигрывает в гостях Андорре с разностью не меньше трех мячей, а Польша играет вничью со Словакией» (все имена вымышлены, любое совпадение случайно).

Несмотря на уверенную игру команды, Адвокат все же подвергался жесткому фанатскому прессингу. У болельщиков еще сильна была боль от мариборской занозы, кроме того, многие московские фанаты недолюбливали голландца за его зенитовское прошлое. А главная проблема – тренер слишком цеплялся за хиддинковский состав и проверенных бойцов из «Зенита» и почти не давал шансов новичкам. Некоторые даже называли эту команду «сборной Аршавина», дескать, капитан сам диктует Адвокату состав, а тот особо не пытается вникнуть и найти новых футболистов. На фоне постоянных поисков Хиддинка работа его соотечественника выглядела ленивой.

Лейтмотивом упрямства Адвоката стала ситуация с Дмитрием Булыкиным. Форвард играл в сборной всего лишь год, еще при Георгии Ярцеве, зато этот год выдался очень ярким: 7 голов в 15 матчах, хет-трик в игре со Швейцарией, победный мяч на Евро-2004 в ворота будущих чемпионов сборной Греции (2:1). После этого карьера футболиста покатилась под откос, и казалось, о сборной можно забыть. Но сезон-2010/11 стал для Булыкина лучшим в карьере. 31-летний форвард наколотил 21 гол в составе «Ден Хага» в чемпионате Нидерландов, уступив в споре бомбардиров только Бьорну Влеминксу, который отличился на 2 раза больше. Летом 2011 года Булыкин перешел в сам «Аякс». И пусть в амстердамской команде он выходил уже нерегулярно, зато стал самым эффективным футболистом чемпионата по соотношению «минуты/голы». Увы, в те годы сборной рулил Адвокат, который упорно не замечал яркую игру нападающего и даже ни разу не вызвал его в национальную команду, не говоря уже о том, чтобы дать ему провести хотя бы один матч.

В атаке Адвокат делал ставку на проверенного «Зенитом» Погребняка, проверенного Хиддинком Павлюченко и проверенного временем Кержакова. Все они даже близко не забивали столько, сколько Булыкин.

Аналогичное упрямство тренер проявлял и к другим футболистам. Например, он наотрез отказывался вызывать в сборную Рената Янбаева, заявляя, что «он игрок правого, а не левого фланга», хотя защитник успешно в «Локомотиве» слева, и претензий к нему не возникало.

Ни одной минуты при Адвокате не провел Сергей Семак. Бывший тренер «Зенита» считал, что будущий тренер «Зенита» слишком стар для сборной, при этом вызывая в нее тех же Зырянова и Семшова, которые были моложе всего лишь на один и два года соответственно. А Семак, тем временем, феерил в Петербурге, ни разу не давая поводов посмотреть в его паспорт.

По непонятным причинам Адвокат не дал шанса быстро прогрессировавшему в те годы в «Крыльях Советов» Павлу Яковлеву и не вызвал на Евро Александра Самедова, хотя на правом фланге не было ни одного номинального вингера.

У некоторых фанатов возникали вопросы и по выбору вратаря. Игорь Акинфеев был основным голкипером сборной, но в 2011 году получил серьезную травму – история 2007 года повторялась. Отборочный цикл Россия завершала уже с зенитовцем Вячеславом Малафеевым в воротах. В 2012 году Акинфеев восстановился, но Адвокат, в отличие от Хиддинка четырьмя годами ранее, на самом Евро доверился Малафееву. В среде болельщиков опять шли разговоры о «сборной Аршавина» и «зенитовском протекционизме», но, забегая вперед, стоит отметить, что к самому Малафееву на Евро претензий не возникло.

Однако сам турнир начался для России весьма радужно. Команда попала в самую слабую группу в истории чемпионатов Европы: ни одной топовой команды, среди соперников – сильно сдавшая Чехия, средняя Польша (правда, с двумя суперзвездами) и безнадежно стареющая Греция.

И уже в первой игре команда Адвоката смела Чехию со счетом 4:1. Главная молодая надежда той сборной Алан Дзагоев сделал дубль, а нещадно критикуемый фанатами «чипсоед» Аршавин отдал аж три голевых передачи. В следующей игре с Польшей он добавит еще одну и станет лучшим распасовщиком сборной на Евро. Увы, от ненависти фанатов его это не убережет.

Следующая игра с Польшей запомнилась не столько футболом, сколько столкновением российских и польских фанатов. На самом поле игра вышла куда менее зрелищной. Снова Аршавин отдал голевой пас (навесом со штрафного) и снова Дзагоев забил. Поляки ответили на это голом одной из двух звезд – Кубы Блащиковски.

К последнему туру Россия подошла в комфортной ситуации: четыре очка, первое место в группе, а для выхода в плей-офф ей достаточно было не проиграть Греции.

В концовке первого тайма 35-летний Георгиос Карагунис, оставшийся в составе еще с победного Евро-2004, забил гол. Впереди у России было целых 45 минут, чтобы спасти игру. Но Греция сыграла в своих лучших традициях оборонительного футбола и больше не пропустила ни разу.

И даже поражение выводило бы Аршавина и компанию в четвертьфинал, если бы в параллельной игре Чехия и Польша сыграли вничью. Но чехи, которые в первом туре разгромно проиграли России 1:4, вырвали победу и вышли в плей-офф с первого места. Греки с четырьмя очками стали вторыми, россияне отстали от них из-за поражения в личной встрече. Кстати, если бы при равенстве очков во главу угла ставилась разность мячей (как на последних чемпионатах мира), то в плей-офф выходила бы уже Россия. Но правила есть правила.

Одним из главных разочарований турнира стал Александр Кержаков. Адвокат делал ставку на него в атаке, но у нападающего мяч упорно не шел в ворота, и во всех трех матчах его заменял по ходу игры Роман Павлюченко (которому удалось забить один мяч — Чехии). В российской прессе даже начала муссироваться «новость», что в английском языке якобы появилось новое слово — «kerzhakoved». На самом деле это словечко в значении «промазать из выгодной позиции» использовал один комментатор единственный раз в одной текстовой трансляции, и ни о каком «новом слове» речи, разумеется, не было.

А финальным аккордом бесславной польско-украинской кампании россиян стало знаменитое видео, на котором главный объект критики фанатов Андрей Аршавин произносит: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Уже потом выяснилось, что говорил он это депутату Антону Белякову, но в контексте народной злости это звучало как обращение ко всей стране. Кроме того, издание «Советский спорт» писало, что после поражения от Греции, сборную России в гостинице атаковали «пьяные, хамоватые и крайне обеспеченные болельщики», один из которых «козырял титулом депутата Государственной думы». Вероятно, речь шла как раз о Белякове. Сдерживать агрессивную толпу пришлось сдерживать Аршавину на правах капитана и Роману Шаронову, вероятно, как самому старшему в составе.

В 2020 году Аршавин исчерпывающе прокомментировал свои слова:

«Это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают, — сказал экс-капитан сборной в интервью «Матч ТВ». — С другой стороны, даже если бы и знал, то всё равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял».

Так очередной провал сборной России вылил народный гнев на футболистов, которые получают огромные зарплаты, при этом ежедневно рискуя своим здоровьем и уже в 35-40 лет вынуждены почти с нуля искать новые средства заработка. На депутатов Госдумы, многие из которых получают не меньше, ничем не рискуют, и могут сидеть на одном месте до старости, народный гнев не вылился.

Дик Адвокат, который ради сборной России, легко бросил сборную Бельгии, так же спокойно и быстро покинул российскую команду. Фанаты возмущались, что голландские тренеры «разбаловали» футболистов, и им нужна «твердая рука». Идеальным выбором на роль «твердой руки» выглядел Фабио Капелло…