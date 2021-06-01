Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на вторник, 1 июня, зафиксированы 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 081 417.

За все время пандемии в России было проведено более 138,5 млн миллионов тестов. 121 873 человека скончались, 4 693 579 зараженных успешно преодолели болезнь. У 265 831 россиянина заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 372 россиян, 8 994 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 3669 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 817 новых пациента, в Московской области — 743. Число новых зараженных в Ленинградской области составляет 90.