Белорусская теннисистка Арина Соболенко положительно оценила уход от российского тренера Дмитрия Турсунова. Бывший теннисист работал с Соболенко с 2018 по 2020 год. В августе она начала сотрудничество с немцем Дитером Киндлманом, который ранее был спарринг-партнером Марии Шараповой.

«Стало все позитивнее, меньше негатива лишнего, — цитирует «Евроспорт» Соболенко. — Чувствуется команда, потому что все работают вместе, нет обид и лишних эмоций. Я чувствую атмосферу настоящей команды, чувствую себя спокойнее и, может быть, увереннее».

Также теннисистка отметила, что готова к победам на крупных турнирах. В настоящее время она принимает участие в «Ролан Гаррос», где «посеяна» под номером 3. В первом круге Соболенко обыграла победительницу квалификации Ану Конюх из Хорватии (6:4, 6:3), во втором встретится с соотечественницей Александрой Саснович.