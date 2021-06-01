Министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей пообещал, что к 2024 году в России будут открыты спортивные клубы в каждой школе.

«К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, уже сейчас в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 миллиона детей. Еще 680 тысяч мест в программах дополнительного образования появятся к 2023 году.

По его словам, во всех субъектах Российской Федерации будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.