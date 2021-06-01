Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пожертвовал крупную сумму на благотворительность. Как сообщает американская организация The Tunnel to Towers Foundation на своем сайте, ирландский боец ММА перевел ей более 1 миллиона долларов США.

The Tunnel to Towers Foundation занимается помощью семьям военных и сотрудников спецслужб, которые погибли при исполнении служебного долга.

Ближайший бой Конор Макгрегор проведет 10 июля на UFC 264. Его соперником в третий раз станет Дастин Порье.

31 мая в США отмечается День поминовения, посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах.