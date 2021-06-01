Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном уходе Алекса Крала в «Вест Хэм». В прессе появилось сообщение, что английский клуб начал переговоры с 23-летнм хавбеком сборной Чехии в пятницу. Крал якобы уже согласовал условия контракта с «Вест Хэмом».

«Крал очень профессионально относится к своей карьере. И , как результат, стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», — цитирует «Спорт-Экспресс» Фетисова.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» в начале 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел 30 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись 6 результативными передачами. «Спартак» стал вице-чемпионом РПЛ и попал в Лигу чемпионов, отстав от «Зенита» на 8 очков. «Вест Хэм» финишировал на шестом месте в АПЛ.