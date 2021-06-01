Нападающий Кенни Агостино стал игроком нижегородского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ. Он был выбран на драфте «Питтсбургом», но за «Пингвинов» так и не сыграл, проведя 86 матчей и набрав 30 (8+22) очков в составе «Калгари», «Сент-Луиса», «Монреаля», «Нью-Джерси», «Бостона» и «Торонто».

Последние 2 сезона Агостино выступал за фарм-клуб «Мэйпл Ливз» в АХЛ — «Торонто Марлис». За два года на его счету 75 матчей и 71 (36+35) очко в АХЛ. Всего в Американской хоккейной лиге Агостино провел 362 встречи, забил 123 гола и отдал 208 передач.

«Считаю, что нам очень повезло видеть такого игрока в наших рядах, — сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров. — Буквально пару лет назад Кенни был регулярным игроком НХЛ, где набирал очки на постоянной основе, а его результативность в АХЛ говорит сама за себя».

Гафуров также назвал Агостино отличным атакующим игроком с хорошим игровым интеллектом. По его словам, форвард регулярно создает моменты для себя и партнеров.

«Важно также, что он не боится и черновой работы без шайбы», — резюмировал генменеджер.