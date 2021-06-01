Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить один из клубов итальянской Серии A. Как сообщает «Матч ТВ», на данный момент у немецкого специалиста нет конкретных предложений, но к его кандидатуре могут обратиться «Верона» и «Специя».

«Верону» на днях покинул тренер Иван Юрич, а наставник «Специи» Винченцо Итальяно может продолжить карьеру в «Лацио», из которого ушел Симоне Индзаги. Последний в ближайшее время может принять «Интер».

Ранее сообщалось об интересе к Тедеско со стороны «Фиорентины» и «Наполи», однако флорентийцев на прошлой неделе возглавил Дженнаро Гаттузо, а неаполитанцев — Лучано Спаллетти.

Тедеско ранее говорил о своем интересе к Cерии A и выражал надежду, что ему удастся поработать в Италии. Он возглавлял «Спартак» с декабря 2019 года. В минувшем сезоне красно-белые под руководством 35-летнего немца завоевали серебро чемпионата России и пробились, таким образом, в Лигу чемпионов. Тедеско еще в декабре объявил об уходе из клуба по семейным причинам. После его отставки «Спартак» возглавил португалец Руй Витория.