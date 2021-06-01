Российская фигуристка Елизавета Осокина перешла из одиночного катания в парное, сообщает «Спорт-Экспресс». Спортсменка покинула ЦСКА и присоединилась к группе Нины Мозер. Партнером Осокиной станет Андрей Рудь.

Бывший тренер Осокиной Елена Буянова подтвердила переход и попросила обратиться за комментариями к Мозер. «Наверное, у перехода были причины», — ответила новая наставница фигуристки. Сама Осокина от комментариев отказалась.

Елизавета Осокина была одной из самых перспективных одиночниц России. В апреле 14-летняя фигуристка выиграла первенство России среди старшего возраста в Сочи. На первенстве России среди юниоров 2021 года она заняла 7-е место.