Сборная Швейцарии победила Великобританию в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 6:3. Счет открыл Грегори Хофманн на 11-й минуте. Через полминуты Лиэм Кирк забросил ответную шайбу. До первого перерыва на 17-й минуте Ромен Леффель вывел швейцарцев вперед.

Кирк на 26-й минуте реализовал большинство, сделав дубль. После этого во втором периоде Швейцария провела четыре шайбы: Сантери Алатало забил в большинстве на 31-й минуте, Кристоф Берчи оформил дубль (31-я и 37-я минуты), а Нико Хишер сделал счет 6:2 на 38-й минуте.

Британцы смогли ответить голом Брэндана Коннолли на 54-й минуте.

Британцы занимают предпоследнее место в группе с одной победой (4:3 над Белоруссией) и шестью поражениями (одно в овертайме).

Швейцария с 5 победами и 2 поражениями возглавила группу A, обойдя на 1 очко Россию. Команде Валерия Брагина сегодня предстоит матч с Белоруссией, которая замыкает таблицу.