Власти Дании отказались впускать российских болельщиков в страну на матчи чемпионата Европы-2020. 21 июня Россия проведет с датчанами матч третьего тура группового турнира. Встреча состоится в Копенгагене, при этом у фанатов уже были приобретены билеты.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

В письме Алаев попросил оперативно решить вопрос допуска болельщиков.

Ранее Евросоюз ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. В ЕС смогут въехать те, кто привился одобренными вакцинами от коронавируса. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

При этом иностранцы смогут посещать игры в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и ПЦР-теста.

В Копенгагене пройдут игры группового турнира Дания — Финляндия (12 июня), Дания — Бельгия (17 июня) и Россия — Дания (21 июня), а также игра 1/8 финала (28 июня) между командами, занявшими вторые места в группах D и E.