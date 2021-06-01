Сборная Канады в серии буллитов уступила Финляндии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 2:3. Счет открыл канадец Брэндон Пирри уже на 1:30. На второй минуте второго периода Артту Руотсалайнен забросил ответную шайбу. Максим Комтуа на 29-й минуте реализовал большинство, снова выведя канадцев вперед.

Руотсалайнен ровно за четыре минуты до конца третьего периода оформил дубль и перевел встречу в овертайм.

В серии буллитов канадцы реализовали два броска, финны — три. Решающий буллит — на счету Руотсалайнена, который, таким образом, сделал хет-трик.

Финляндия вышла в лидеры таблицы, но, скорее всего, упустит первую строчку после матча США — Италия: американцы отстают на 2 очка и с большой вероятностью выиграют у соперника в основное время.

Канада же занимает третье место в группе и рискует впервые в истории не выйти в плей-офф ЧМ. Если Германия победит Латвию не в основное время, то обойдет Канаду на 1 очко. Хозяева ЧМ латвийцы же сравняются с канадцами и Казахстаном, но будут выше по результатам очных встреч команд между собой.

Аналогичная ситуация сложится, если Латвия обыграет немцев в овертайме или по буллитам. Тогда уже прибалты обойдут Канаду, а Германия будет выше по дополнительным показателям.

За всю историю чемпионатов мира Канада не занимала место ниже седьмого. Худший результат в ее истории был на ЧМ-1992 и 2010 — вылет в четвертьфинале и седьмое место в сводной таблице.