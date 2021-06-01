Сборная Канады в заключительном седьмом туре группового раунда чемпионата мира по хоккею проиграла Финляндии в серии буллитов – 2:3. Дубль и решающий бросок в послематчевой серии записал на свой счет 23-летний игрок системы «Баффало» Артту Руотсалайнен. Из-за этого поражения канадцы впервые рискуют не попасть в плей-офф чемпионатов мира и занять худшее место в истории.

До появления четвертьфиналов на ЧМ в 1992 году Канада не финишировала ниже четвертого места, а уже на первом чемпионате мира со стадией 1/4 финала была сметена Чехословакией 1:8 и показала худший результат в истории – седьмое место в сводной таблице. В 2010 году канадцы повторили свой антирекорд. На пяти последних ЧМ «кленовые листья» неизменно добирались до полуфинала, взяли два золота (2015 и 2016), два серебра (2017 и 2019) и лишь в 2018 году остались лишь четвертыми. Но невыхода даже в четвертьфинал и, соответственно, места ниже восьмого, у Канады еще не было. И сейчас родоначальники хоккея близки к этому как никогда.

Сейчас Канада занимает третье место в своей группе, опережая Казахстан (!) только по личным встречам (!!). Очный поединок закончился победой канадцев 4:2. И сейчас североамериканской команде придется с замиранием сердца смотреть на игру Германии с хозяевами турнира сборной Латвии. Если сирена после третьего периода станет финальной, Канада будет готовиться к четвертьфиналу. Если нет – к самолету Рига – Оттава. Объясняем, почему сложилась такая ситуация.

Перед двумя заключительными играми расклад в группе следующий:

Финляндия — 17 очков (7 игр)

США — 15 очков (6)

Канада — 10 очков (7)

Казахстан — 10 очков (7)

Германия — 9 очков (6)

Латвия — 9 очков (6)

Норвегия — 8 очков (7)

Италия — 0 очков (6)

Напомним, на чемпионате мира действует еще старая схема начисления очков: за победу в основное время дают три балла, за победу в овертайме или по буллитам — два, за поражение в овертайме или по буллитам — одно, за поражение в основное время — ноль.

Матч США — Италия оставляем за скобками: в нем победитель уже понятен, да и на ситуацию с Канадой он никак не повлияет. Гораздо интереснее игра Германия — Латвия.

Если немцы или латвийцы победят в основное время, то ситуация понятна: победитель набирает 12 очков, занимает третье место в группе, Канада опускается на четвертое, обходя Казахстан по личным встречам.

Если же в матче будет назначен овертайм, то это будет значить победу и Германии, и Латвии: обе сборные, вне зависимости от исхода встречи, пройдут в четвертьфинал.

Победитель овертайма наберет два очка и обойдет Канаду на один балл, заняв третье место. Проигравшая же команда сравняется по очкам и с Канадой, и с Казахстаном. У трех сборных будет по 10 очков, и победитель определится по итогам очных поединков.

Если в овертайме проиграет Германия, расклад по очным встречам получается следующий:

Германия — Канада — 3:1

Казахстан — Канада — 2:4

Казахстан — Германия — 3:2

Итого: у всех команд по три очка, в расчет идет разница шайб в очных поединках. Она выходит следующей:

Германия — 5:4

Канада — 5:5

Казахстан — 5:6

Если в овертайме проиграет Латвия, расклад выходит следующим:

Канада — Латвия — 0:2

Латвия — Казахстан — 2:3 Б

Казахстан — Канада — 2:4

Итого: Латвия будет выше по набранным очкам в очных поединках:

Латвия — 4 очка

Канада — 3 очка

Казахстан — 2 очка

Какова вероятность, что немцы и латвийцы сыграют «договорняк», спокойно дотянув до овертайма и выйдя в плей-офф рука об руку? Вероятность высока. Но если это произойдет, то винить Канада должна будет не Латвию, не Германию, не регламент ИИХФ, а только саму себя. Никто не заставлял канадцев проигрывать сраз три стартовых матча подряд, в том числе — как раз конкурентам за место в плей-офф Германии и Латвии (еще одно поражение было от США).