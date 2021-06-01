Сборная Канады в заключительном седьмом туре группового раунда чемпионата мира по хоккею проиграла Финляндии в серии буллитов – 2:3. Дубль и решающий бросок в послематчевой серии записал на свой счет 23-летний игрок системы «Баффало» Артту Руотсалайнен. Из-за этого поражения канадцы впервые рискуют не попасть в плей-офф чемпионатов мира и занять худшее место в истории.
До появления четвертьфиналов на ЧМ в 1992 году Канада не финишировала ниже четвертого места, а уже на первом чемпионате мира со стадией 1/4 финала была сметена Чехословакией 1:8 и показала худший результат в истории – седьмое место в сводной таблице. В 2010 году канадцы повторили свой антирекорд. На пяти последних ЧМ «кленовые листья» неизменно добирались до полуфинала, взяли два золота (2015 и 2016), два серебра (2017 и 2019) и лишь в 2018 году остались лишь четвертыми. Но невыхода даже в четвертьфинал и, соответственно, места ниже восьмого, у Канады еще не было. И сейчас родоначальники хоккея близки к этому как никогда.
Сейчас Канада занимает третье место в своей группе, опережая Казахстан (!) только по личным встречам (!!). Очный поединок закончился победой канадцев 4:2. И сейчас североамериканской команде придется с замиранием сердца смотреть на игру Германии с хозяевами турнира сборной Латвии. Если сирена после третьего периода станет финальной, Канада будет готовиться к четвертьфиналу. Если нет – к самолету Рига – Оттава. Объясняем, почему сложилась такая ситуация.
Перед двумя заключительными играми расклад в группе следующий:
Финляндия — 17 очков (7 игр)
США — 15 очков (6)
Канада — 10 очков (7)
Казахстан — 10 очков (7)
Германия — 9 очков (6)
Латвия — 9 очков (6)
Норвегия — 8 очков (7)
Италия — 0 очков (6)
Напомним, на чемпионате мира действует еще старая схема начисления очков: за победу в основное время дают три балла, за победу в овертайме или по буллитам — два, за поражение в овертайме или по буллитам — одно, за поражение в основное время — ноль.
Матч США — Италия оставляем за скобками: в нем победитель уже понятен, да и на ситуацию с Канадой он никак не повлияет. Гораздо интереснее игра Германия — Латвия.
Если немцы или латвийцы победят в основное время, то ситуация понятна: победитель набирает 12 очков, занимает третье место в группе, Канада опускается на четвертое, обходя Казахстан по личным встречам.
Если же в матче будет назначен овертайм, то это будет значить победу и Германии, и Латвии: обе сборные, вне зависимости от исхода встречи, пройдут в четвертьфинал.
Победитель овертайма наберет два очка и обойдет Канаду на один балл, заняв третье место. Проигравшая же команда сравняется по очкам и с Канадой, и с Казахстаном. У трех сборных будет по 10 очков, и победитель определится по итогам очных поединков.
Если в овертайме проиграет Германия, расклад по очным встречам получается следующий:
Германия — Канада — 3:1
Казахстан — Канада — 2:4
Казахстан — Германия — 3:2
Итого: у всех команд по три очка, в расчет идет разница шайб в очных поединках. Она выходит следующей:
Германия — 5:4
Канада — 5:5
Казахстан — 5:6
Если в овертайме проиграет Латвия, расклад выходит следующим:
Канада — Латвия — 0:2
Латвия — Казахстан — 2:3 Б
Казахстан — Канада — 2:4
Итого: Латвия будет выше по набранным очкам в очных поединках:
Латвия — 4 очка
Канада — 3 очка
Казахстан — 2 очка
Какова вероятность, что немцы и латвийцы сыграют «договорняк», спокойно дотянув до овертайма и выйдя в плей-офф рука об руку? Вероятность высока. Но если это произойдет, то винить Канада должна будет не Латвию, не Германию, не регламент ИИХФ, а только саму себя. Никто не заставлял канадцев проигрывать сраз три стартовых матча подряд, в том числе — как раз конкурентам за место в плей-офф Германии и Латвии (еще одно поражение было от США).
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