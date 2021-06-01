Сегодня, 2 июня, три российских теннисиста проведут матчи второго круга Открытого чемпионата Франции.

Второй номер «посева» и вторая ракетка мира Даниил Медведев сумел преодолеть проклятие первого круга «Ролан Гаррос»: в первом круге лучший российский теннисист переиграл Александра Бублика из Казахстана в трех сетах — 6:3, 6:3, 7:5. До этого Медведев четыре раза подряд вылетал с турнира уже после первого матча.

Соперником Медведева станет 52-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол.

Также во втором круге выступит Карен Хачанов, который встретится с японцем Кеи Нисикори. В игре первого круга 23-й номер «посева» взял верх над чехом Иржи Веселы в трех сетах — 6:1, 6:2, 6:3.

Помимо звезд российского тенниса, во второй круг пробился и 23-летний Роман Сафиуллин, занимающий в рейтинге ATP 182-е место. Теннисист пробился в основную сетку из квалификации и в первом круге одолел другого победителя квалификационных матчей Карлоса Табернера из Испании — 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2. Сафиуллину достался наиболее сложный соперник — шестая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев.

Все игры намечены на полдень, в расписании произойдут изменения.