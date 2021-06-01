Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого круга «Ролан Гаррос». 24-й номер «посева» в трех сетах обыграл победителя квалификации американца Дженсона Бруксби — 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 1 минуту. Карацев взял четыре подачи соперника, Бруксби смог это сделать один раз. Россиянину удалось трижды подать на вылет против одного эйса у американца. При этом двойных ошибок Карацев допустил четыре, а Бруксби — две.

Во втором круге Карацев сыграет с победителем матча между немцем Филиппом Кольшрайбером и испанцем Фернандо Вердаско. Теннисисты начали свой поединок несколько минут назад.

Ранее во второй круг пробились Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Медведев впервые в карьере смог выиграть матч на «Ролан Гаррос», одолев Александра Бублика из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5). Его соперником станет Томми Пол из США.

Хачанов во втором круге встретится с Кеи Нисикори из Японии, а победитель квалификации Роман Сафиуллин — с шестой ракеткой мира Александром Зверевым.

Еще один россиянин Андрей Рублев проводит в эти минуты матч против немца Яна-Леннарда Штруффа и уступает по сетам 0-2.