Сборная России по футболу на выезде встретится с Польшей в товарищеском матче. Игра будет проходить во Вроцлаве сегодня, 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на телеканале РЕН ТВ, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Товарищеские матчи станут заключительным этапом подготовки сборной России к предстоящему Евро-2020. Команда во главе со Станиславом Черчесовым сначала тренировалась в Новогорске, затем провела сбор в Австрии.

По индивидуальной программе накануне матча тренировались защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и защитник «Рубина» Илья Самошников.

Следующую товарищескую встречу российская команда проведет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 5 июня, соперником станет сборная Болгарии.