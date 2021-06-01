Министерство спорта России опубликовало утвержден состав национальной команды по фигурному катанию на олимпийский сезон.

В основной состав женской команды включены Елизавета Туктамышева и пять учениц Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Дарья Усачева и Майя Хромых. В резерв попали Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Основной состав мужской сборной России будут представлять Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. В резерв включены Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

Напомним, состав сборной России попал в СМИ еще до официального объявления, в одиночном катании он полностью совпал с опубликованными сегодня списками.