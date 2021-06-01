Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Полный список тренеров опубликован на официальном сайте Министерства спорта России. Плющенко числится как сотрудник Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП). С апреля 2017 года он работает в собственной академии фигурного катания.

На данный момент в группе Плющенко нет спортсменов, включенных в основной и резервный составы взрослой сборной России. Ранее под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, но к следующему сезону они будут готовиться в группе Этери Тутберидзе.

В основной состав юниорской сборной включена ученица Плющенко Софья Муравьева, в юношеской команде числится Анастасия Зинина. В резерв попал Кирилл Сарновский.