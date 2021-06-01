Ярославский «Шинник» на своем официальном сайте объявил о назначении Вадима Евсеевым новым главным тренером команды.

По итогам прошедшего сезона-2020/21 «Шинник» потерял прописку в ФНЛ и теперь будет выступать в ПФЛ.

С 2012 по октябрь 2020 года «Шинником» руководил Александр Побегалов, уже возглавлявший команду в 1999 году (дважды), с 2000 по 2004-й и с 2010 по 2011-й. После его отставки ярославцев принял Юрий Газзаев.

Евсеев начал самостоятельную тренерскую карьеру в ивановском «Текстильщике» в 2017 году, в 2018-м он возглавлял «Амкар», с 2018 по 2019-й «СКА-Хабаровск», а с 2019 по октябрь 2020 года — «Уфу». В сезоне-2019/20 уфимцы под руководством Евсеева заняли девятое место в РПЛ.