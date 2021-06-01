Трансферные новости в фигурном катании не уступают футбольным: сегодня стало известно, что талантливая российская одиночница Елизавета Осокина не только сменила тренера, но и перешла в другую дисциплину. Теперь она будет выступать в парном катании под руководством Нины Мозер, а её партнером станет Андрей Рудь.

Причины столь неожиданного решения объясняются довольно скупо: Елена Буянова, под руководством которой Лиза тренировалась в ЦСКА, лишь подтвердила уход спортсменки, но о её мотивах распространяться не стала. Сама Осокина заявила, что пока не дает комментариев, а Мозер поначалу ограничилась сухим «наверное, у перехода были причины», но позже приоткрыла завесу тайны: «Я обратилась к Лене Водорезовой (Буяновой), с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все «за» и «против», остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании».

Пока сама Осокина не горит желанием общаться с прессой, остается лишь гадать, что побудило недавнюю победительницу первенства России пойти на кардинальные перемены. Но одна версия напрашивается сразу: страх не выдержать конкуренцию с ученицами Тутберидзе. И осуждать Елизавету за это было бы неправильно: как показал минувший сезон, бороться с командой «Хрустального» невозможно ни прыжками, ни программами — преимущество остается на их стороне даже при наличии грубейших ошибок. Идти против системы готовы не все: кто-то в качестве выхода выбирает смену гражданства, кто-то идет в другую дисциплину. Вернувшаяся к работе Мозер собирает команду с прицелом на Олимпиаду-2026, и переход Осокиной в её группу может в итоге сыграть на руку обеим сторонам.

Однако есть и спортсменки, которые упрямо продолжают бороться. В других странах они были бы лидерами и регулярно выступали бы на крупнейших турнирах — чемпионатах мира и Европы, даже на Олимпийских играх. Но у нас они, увы, претендуют лишь на попадание в топ-10. Одним из ярких примеров является Софья Самодурова, сенсационно ставшая чемпионкой Европы в 2019-м году.

Ученице Алексея Мишина повезло проскочить в сборную до выхода легендарного трио ТЩК на взрослый уровень: на чемпионате Европы её главной соперницей была Алина Загитова, и Соня конкуренцию выдержала. Но когда на международную арену вышли квадистки, Самодурова осталась не у дел. Она по-прежнему является одной из самых стабильных спортсменок страны — в той же Америке, где есть сильные Брейди Теннелл и Мэрайя Белл, Софья могла бы претендовать на лидерство. У нас на последнем чемпионате России она стала лишь 10-й, не допустив серьезных ошибок — ничего страшнее недокрутов в её протоколах не найти.

Даже Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро чемпионата мира, не может чувствовать себя уверенно в борьбе с многочисленными звездами группы Тутберидзе. Три тройных акселя в Стокгольме не пустили «Императрицу» на высшую ступень пьедестала, где расположилась Анна Щербакова — с падением и без удавшихся элементов ультра-си. Что же говорить о спортсменках вроде Ксении Цибиновой или Елизаветы Нугумановой, у которых нет ни титулов, ни четверных прыжков?

При этом обе фигуристки сейчас переживают расцвет карьеры — ранее мы уже рассказывали, что при соблюдении спортивного принципа Цибинова, а не Алена Косторная, должна была числиться запасной на чемпионат мира. Резервисты определялись в финале Кубка России, где Косторная провалила короткую программу, а в произвольной сделала каскад с двойным прыжком и недокрутила лутц. Благодаря щедрым надбавкам за компоненты она обошла Ксению, а затем, уже после возвращения к Тутберидзе, стала первой запасной на ЧМ. Елизавету Нугуманову, ставшую на чемпионате России третьей среди взрослых, включили в список лишь вторым номером.

Не пробиться в топ и талантливой москвичке Анне Фроловой: на чемпионате страны она заняла 11-е место, хотя технический набор ее произвольной программы оказался дороже, чем у японки Каори Сакамото на чемпионате мира. Американка Теннел в Стокгольме получила 60 баллов за технику, Фролова в Челябинске — 70, однако мечтать о международных стартах ей пока не приходится.

Нет ничего удивительного в том, что при наличии фигуристок «Хрустального» другие одиночницы опускают руки раньше времени: век спортсмена недолог, и велик риск навсегда остаться за пределами десятки, имея способности блистать на мировом уровне. Недавно перешедшая в парное катание Екатерина Гейниш, объясняя свое решение, дала очень ёмкое объяснение происходящему: «Потому что я не обыграю группу Тутберидзе».