Российская фигуристка Анастасия Зинина перешла в группу Евгения Плющенко.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что спортсменка успешно прошла просмотр в академии двукратного олимпийского чемпиона и будет тренироваться под его руководством. Информация подтвердилась, когда Министерство спорта России опубликовало состав команды на следующий сезон: там тренером Зининой числится уже Плющенко.

Ранее Зинина тренировалась в школе «Снежные барсы. В ее активе есть четверной тулуп, который она исполняет в каскаде с двойным. На первенстве России старшего возраста в минувшем сезоне Анастасия заняла четвертое место, набрав 189,07 балла. Также она победила на турнире 50-летия «Самбо-70».

Болельщикам Зинина знакома по выступлению в телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети», она каталась в одном сезоне с Елизаветой Берестовской.