Российский полузащитник Денис Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, испанская команда запланировала продажу нескольких игроков, чтобы разгрузить бюджет. Руководство «Валенсии» планирует расстаться с Черышевым, защитником Муктаром Дьякаби и полузащитником Хасоном.

Также на трансфер будет выставлен хавбек Гонсалу Гедеш: клуб планирует хорошо заработать на его уходе и просит не менее 40 миллионов евро, а в идеале — 60 миллионов. С продажи Черышева испанцы не рассчитывают выручить более 2 миллионов.

Напомним, российский хавбек защищает цвета «Валенсии» с 2018 года, его действующий контракт истекает летом 2022-го. Ранее Черышев выступал за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».