30 мая в 84 городах России состоялся V полумарафон «ЗаБег.РФ». Ровно в 09:00 по московскому времени на старт в 84 городах страны от Калининграда до Камчатки вышли более 100 тысяч бегунов, чтобы доказать себе и окружающим: возможности человека безграничны.

В Санкт-Петербурге дистанцию в 21.1 км первой среди девушек с временем 1ч 20мин 46сек преодолела Дарья Солнцева. Мы поговорили с победительницей о настоящих соперниках марафонцах, мотивации и планах на сезон.

1.Поздравляем с победой! Расскажите, где и как готовились к старту? Было ли в этот раз что-то особенное в подготовке?

Спасибо! Этой весной я ездила в Кисловодск на 3 недели. Решили с тренером посмотреть, на какой день после горных сборов у меня вырастет скорость. Оказалось, что пик формы пришелся в аккурат на Забег.РФ. Это был отличный эксперимент.

2. Это ваш первый крупный старт в этом году?

Нет. За последний месяц, после Кисловодска, я пробежала три полумарафона — Казань 2 мая, Царское Село 16 мая и Забег.РФ 30 мая.

3. Были соперники, которые внушали серьезные опасения за ваш результат?

Мой главный соперник сейчас — это секундомер. Я выхожу на старт, имея задание от тренера и от себя самой. С этой задачкой и бьюсь. Но это не умаляет важности крутой здоровой конкуренции! Приятно быть первой, особенно когда соперницы сильные.

4. Вы довольны временем, которое сегодня показали?

Я довольна им несказанно! 1ч 20мин 46сек — это очень быстро. Я целый год стремилась пробежать полумарафон по нормативу кандидата в мастера спорта (1ч 22мин), но получалось на минуту медленнее. А тут всё наконец-то сложилось. Финиш забега был самым счастливым моментом за последний год.

5. Расскажите, как изменилась организация беговых стартов за последнее время? Сильно повлияла пандемия?

Если честно, сейчас уже не замечаю никаких сильных изменений. Да, в прошлом году всякое было — и маски надевать приходилось на входе в кластер, и разметку для стартующих, как в Формуле-1 делали. Но сейчас всё вернулось в норму, и я несказанно рада, что у нас в России сейчас так много возможностей для стартов и реализации формы.

6. Можно ли сказать, что петербуржские марафоны и полумарафоны – самые красивые в России?

Это точно! Санкт-Петербург — самый красивый город в России, и бег по центру — это настоящая экскурсия. Жаль, что когда бежишь на время, мало что замечаешь.

7. Бренд «Балтика 0» уже несколько лет поддерживает беговые старты по всей России, организуя зоны отдыха и общения для участников. Как вы оцениваете такую практику?

Положительно. Я считаю, что это пример взаимовыгодного сотрудничества: забег получает сильного спонсора, который и участников с болельщиками радует, и угощения раздает. Ну а «Балтика 0» делает себе отличный имидж, причем и в сфере активного образа жизни. И при этом данную сферу помогает развивать.

8. На полумарафоне в Санкт-Петербурге совершеннолетние бегуны и гости могли освежиться балтийской «нулевкой». Скажите как профессионал: как относитесь к тому, чтобы выпить безалкогольного пива после забега?

Безалкогольное пиво — отличный изотоник после старта. Если честно, я к любому пиву отношусь положительно, но, конечно, сразу после нагрузки алкоголь противопоказан. А вот нулёвка и жажду утолит, и пьется хорошо. Вот бы «Балтика 0» привезла в следующий раз свою грейпфрутовую «нулёвку».

9. Обычно полумарафон является ступенькой к подготовке к марафону. Расскажите, о своих планах. Что планируете на сезон? Где и когда следующий забег?

Планы наполеоновские: впереди марафон «Белые Ночи» в июле, где побегу 10 км. Дальше полумарафон «Северная столица» в августе. Ну и резюмировать сезон хотелось бы марафоном. Но тут пока ясности нет, где и когда бежать. В любом случае, этот сезон только начинается, и я хочу провести его бодро и плодотворно.