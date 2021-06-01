Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в пяти партиях со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

Спортсмены провели на корте 3 часа 49 минут. За это время Штруфф 25 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 15 возможных. Рублев сделал 13 эйсов, восемь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейка.

Следующим соперником Штруффа станет представитель Аргентины Факундо Баньис, выбивший из борьбы француза Бенджамина Бонзи.

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Ранее во второй круг вышли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.