Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, какую сумму лига могла бы заплатить экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, если бы он согласился провести прощальный бой в их промоушене.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги, если тот проведет бой в их лиге.

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие – прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», – приводит слова Бадаева Sport24.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, его последним соперником стал американец Джастин Гэтжи. Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, затем ушел из промоушена и освободил пояс.

Решение о завершении карьеры дагестанский боец объяснил желанием больше времени проводить со своей матерью после смерти отца.