Заслуженный тренер России Нина Мозер объяснила переход фигуристки Елизаветы Осокиной из одиночного катания в парное.

По словам Мозер, в России сейчас очень много талантливых спортсменок со сложным контентом, но шансы на большие победы есть далеко не у всех.

«У нас в группе есть талантливый 16-летний мальчик Андрей Рудь, ученик Натальи Дубинской, которому мы искали партнершу. Я обратилась к Лене Водорезовой (Буяновой), с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все «за» и «против», остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании», — приводит слова Мозер РИА «Новости».

Напомним, о переходе Осокиной в группу Мозер стало известно во вторник, 1 июня. Ранее фигуристка тренировалась в группе Буяновой в ЦСКА. В апреле Елизавета выиграла первенство России старшего возраста в Сочи.