Женская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией на предварительном этапе Лиги наций. Матч будет проходить в Римини (Италия) сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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На данный момент российская команда под руководством Серджо Бузато занимает восьмое место, набрав восемь очков в четырех матчах. Россиянки обыграли Германию, Бельгию и Италию, но уступили Нидерландам.

Сборная Бразилии идет на пятом месте с 9 очками. Команда обыграла Канаду, Доминикану и Японию, но потерпела поражение от США.

В полуфинал выйдут четыре команды, набравшие больше всего очков.