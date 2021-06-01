Сборная Чехии по хоккею одержала крупную победу над Словакией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Игра проходила в «Спортивном олимпийском центре» в Риге (Латвия) и завершилась со счетом 7:3.

Чехи ушли в отрыв уже в первом периоде. Сначала шайба после броска Либора Гайека отскочила к Филипу Задне, и тот открыл счет. Затем Михаэль Шпачек увеличил преимущество своей команды.

После перерыва отличился чех Лукаш Радик, на что словаки ответили голом Матуша Сукеля. На 40-й минуте Либо Шулак вернул Чехии преимущество в три очка.

В заключительном игровом отрезке в составе победителей по шайбе забросили Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Хайек, у словаков отличились Кристиан Поспишил и Мартин Бучко.