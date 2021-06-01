В Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. В 20:15 мск сборная России начала матч против Белоруссии.

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Место в воротах российской команды сегодня займет Александр Самонов, его сменщиком будет Иван Бочаров. Накануне подопечные Валерия Брагина в серии буллитов обыграли сборную Швеции. Набранного очка хватило россиянам, чтобы гарантировать себе выход из группы. Если в текущем матче команда возьмет еще один балл, то займет первое место в группе.

Сборная Белоруссии занимает последнее, восьмое место, имея всего четыре очка. Даже в случае победы команда не выйдет в следующий раунд.