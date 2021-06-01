Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира она одержала победу над американкой в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
Спортсменки провели на корте всего 58 минут. За это время Александрова четыре раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и взяла шесть геймов на подаче соперницы. Уильямс записала на свой счет один эйс, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Следующей соперницей Александровой станет чешка Барбора Крейчикова, которая одолела свою соотечественницу Кристину Плишкову.
Напомним, Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня, его действующей чемпионкой является Ига Свентек из Польши.
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