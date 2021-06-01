Сборная России по хоккею на 36-й секунде открыла счет в матче с Белоруссией. Команды встречаются в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге (Латвия), автором первой шайбы стал защитник Никита Нестеров с передачи Михаила Григоренко.

На пятой минуте россияне удвоили свое преимущество, гол забил Эмиль Галимов с передачи Владислава Гаврикова. После этого белорусы поменяли вратаря, на льду появился Алексей Колосов.

Встреча на льду «Олимпийского спортивного центра» стартовала в 20:15 мск, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборная России уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Если сегодня подопечные Валерия Брагина наберут хотя бы одно очко, то обеспечат себе первое место в группе. Белоруссия, напротив, не сыграет в четвертьфинале даже в случае сегодняшней победы.