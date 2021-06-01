Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на товарищеский матч против Польши.

Место в воротках займет голкипер Антон Шунин, также с первых минут на поле появятся Далер Кузяев, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

Напомним, матч состоится во Вроцлаве (Польша) сегодня, 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

По индивидуальной программе накануне матча тренировались защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и защитник «Рубина» Илья Самошников. Они пропустят сегодняшнюю встречу.