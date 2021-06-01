Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал».

Об этом сообщает пресс-служба «сливочных». «Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона», — гласит сообщение клуба.

Напомним, Анчелотти уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 год, под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов. После мадридцев специалист возглавлял «Баварию» и «Наполи», а с 2019 года работал в «Эвертоне».

В минувшем сезоне пост главного тренера «Реала» занимал Зинедин Зидан. Мадридцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив лишь «Атлетико». В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до полуфинала, где уступили будущему обладателю трофея – лондонскому «Челси».