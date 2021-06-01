Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв французского издания Le Monde лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

«В огороде бузина, а во Франции дядька. По их мнению мы не должны проводить чемпионат Европы, а по мнению всех остальных должны. Это разговоры в пользу бедных. Честно говоря, не понимаю, чем они могут мотивировать такое решение. Поезд уже пришел — идет подготовка логистики, антиковидных норм», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, Россия примет чемпионат Европы так же достойно, как и любые другие международные турниры.

Напомним, авторы французского издания считают, что Россия не должна проводить матчи чемпионата Европы по политическим мотивам.

Евро-2020 будет проходить в период с 11 июня по 11 июля, Петербург примет семь матчей.