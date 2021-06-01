Бывшая российская фигуристка, чемпионка мира-1999 Мария Бутырская прокомментировала включение Евгения Плющенко в число тренеров сборной России на следующий сезон.

«По окончании сезона Плющенко заслужил быть в списках тренеров сборной. Это нормально. Есть спортивная составляющая. Этого всего лишь списки, и это не является гарантом, что ты поедешь на Олимпийские игры. Все будет решаться на чемпионате России, Гран-при», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Напомним, во взрослой сборной России нет ни одного представителя академии «Ангелы Плющенко». В юниорскую сборную попали Софья Муравьева и Кирилл Сарновский (резерв), в юношескую — Анастасия Зинина. О переходе спортсменки к Плющенко стало известно накануне, ранее она тренировалась в «Снежных барсах».