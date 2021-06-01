В Риге (Латвия) на льду «Олимпийского спортивного центра» продолжается матч между сборными России и Белоруссии. Команды встречаются в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, россияне ведут со счетом 5:0.

В команде Валерия Брагина дубль оформил Никита Нестеров, еще по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко. Все пять голов были забиты в первом периоде, вторая двадцатиминутка прошла без результативных действий.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Напомним, Россия уже гарантировала себе выход в плей-офф. В случае победы в сегодняшнем матче команда Брагина займет первое место в группе.