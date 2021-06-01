Во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Мейски» стартовал товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступают Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервным рефери назначен Микаэль Фаббри.

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Стартовый состав сборной России: Антон Шунин, Далер Кузяев, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

По индивидуальной программе накануне матча тренировались защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и защитник «Рубина» Илья Самошников. Они пропустят сегодняшнюю встречу.